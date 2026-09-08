Programación de Mega para este miércoles 9 de septiembre: ¿Cuándo se emitirá Reunión de Superados?

08 sept. 2026 - 21:30 hrs.

Este miércoles 9 de septiembre, Mega ofrecerá una jornada marcada por nuevos conflictos y situaciones que seguirán poniendo a prueba a los protagonistas de sus principales producciones de ficción y reality.

En La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) se encontrará con Catalina (María Jesús Godoy) en el "Doña Aurora" y decidirá enfrentarla.

En horario prime, Reunión de Superados continuará avanzando en las historias de sus protagonistas con un nuevo episodio. Más tarde, Volverías con tu Ex? 2 mostrará nuevos momentos de la convivencia en la casona, donde los romances, conflictos y tensiones entre los participantes seguirán aumentando.

¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 9 de septiembre?

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