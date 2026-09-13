Programación de Mega para este lunes 14 de septiembre: ¿A qué hora se emitirá La Baronesa?

13 sept. 2026 - 21:30 hrs.

Este lunes 14 de septiembre, Mega tendrá una jornada con nuevos conflictos y situaciones que pondrán a prueba a los protagonistas de sus principales producciones de ficción y reality.

En La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) irrumpirá en casa de los Márquez para exponer la infidelidad de Emilia (Octavia Bernasconi).

En horario prime, Reunión de Superados continuará desarrollando las historias de sus protagonistas con un nuevo episodio. Más tarde, Volverías con tu Ex? 2 mostrará nuevos momentos de la convivencia en la casona, donde los romances, conflictos y tensiones entre los participantes seguirán cobrando protagonismo.

¿Cómo será la programación de Mega este lunes 14 de septiembre?

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