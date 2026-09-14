Programación de Mega para este martes 15 de septiembre: Conoce el horario de Reunión de Superados

14 sept. 2026 - 21:30 hrs.

Este martes 15 de septiembre, Mega ofrecerá una jornada con nuevas historias y situaciones que seguirán poniendo a prueba a los protagonistas de sus principales producciones de ficción y reality.

En La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) se acercará a Emilia (Octavia Bernasconi) para darle las gracias por intervenir con Javier (Simón Pesutic), alegrándose de la "cercanía" que tiene con su futuro esposo.

Durante el horario prime, Reunión de Superados continuará con un nuevo episodio que permitirá conocer el rumbo que tomarán las historias de sus protagonistas. Más tarde, Volverías con tu Ex? 2 mostrará nuevos acontecimientos al interior de la casona, donde los romances y conflictos seguirán marcando la convivencia entre los participantes.

¿Cómo será la programación de Mega este martes 15 de septiembre?

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