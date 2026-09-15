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Programación de Mega para este miércoles 16 de septiembre: ¿Cuál será el horario de La Baronesa?
Este miércoles 16 de septiembre, Mega tendrá una jornada con nuevos acontecimientos que seguirán marcando las historias de sus principales producciones de ficción y reality.
En La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) irá a la consulta de León (César Caillet) tras enterarse de la pelea con Samuel (Francisco Ossa) y la aparición de su madre en el momento menos oportuno.
Durante el horario prime, Reunión de Superados continuará con un nuevo episodio, donde las historias de sus protagonistas seguirán avanzando. Más tarde, Volverías con tu Ex? 2 mostrará nuevos momentos al interior de la casona, con romances y conflictos que continuarán marcando la convivencia entre los participantes.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 16 de septiembre?
- Meganoticias Amance: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:05 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:15 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:15 horas.