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Programación de Mega para este jueves 17 de septiembre: ¿A qué hora se emitirá La Baronesa?

Programación de Mega para este jueves 17 de septiembre: ¿A qué hora se emitirá La Baronesa?

  • Por Mega

Este jueves 17 de septiembre, Mega emitirá una nueva y emocionante entrega de La Baronesa, la exitosa teleserie diurna.

En esta entrega, León (César Caillet) no esperará más y pondrá en marcha su plan para deshacerse de Samuel Toledo (Francisco Ossa), quien ya cruzó un límite al tratar de intimidarlo en su consulta. 

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Cabe destacar que durante esta jornada no se emitirán capítulos de estreno de Reunión de Superados ni de Volverías con tu Ex? 2. En su lugar, se presentará una recopilación de los mejores momentos de Detrás del Muro.

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¿Cómo será la programación de Mega este jueves 17 de septiembre?

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