mega
Programación de Mega para este viernes 18 de septiembre: Revisa el horario de la Fiesta de la Pampilla
Este viernes 18 de septiembre, Mega tendrá una programación especial con motivo de celebración de Fiestas Patrias.
Durante la tarde, podrás disfrutar de un especial de Ballet Folklórico Nacional, junto con la emisión de dos películas: Jurassic Park y Rápidos y Furiosos 9.
Y en el horario prime, Mega pone toda la carne a la parrilla con la transmisión de uno de los eventos más importantes de septiembre, la tradicional Fiesta de la Pampilla.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este viernes 18 de septiembre?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Fiestas Patrias Bafona: 14:30 horas.
- Cine Familiar Jurassic Park: 15:30 horas.
- Cine Familiar Rápidos y Furiosos 9: 17:50 horas.
- Meganoticias Prime: 20:20 horas.
- La Pampilla de la Gente: 22:00 horas.
- Volverías con tu Ex? 2 (lo mejor): 01:00 horas.
Leer más de