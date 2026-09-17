Programación de Mega para este viernes 18 de septiembre: Revisa el horario de la Fiesta de la Pampilla

17 sept. 2026 - 21:30 hrs.

Este viernes 18 de septiembre, Mega tendrá una programación especial con motivo de celebración de Fiestas Patrias.

Durante la tarde, podrás disfrutar de un especial de Ballet Folklórico Nacional, junto con la emisión de dos películas: Jurassic Park y Rápidos y Furiosos 9.

Y en el horario prime, Mega pone toda la carne a la parrilla con la transmisión de uno de los eventos más importantes de septiembre, la tradicional Fiesta de la Pampilla.

¿Cómo es la programación de Mega este viernes 18 de septiembre?

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