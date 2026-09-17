La Pampilla de la Gente y Parada Militar: Esta es la programación especial de Mega para las Fiestas Patrias

17 sept. 2026 - 17:30 hrs.

Este fin de semana es el esperado fin de semana de Fiestas Patrias y Mega contará con una programación especial para todas las personas que desean celebrar con amigos, familias y generar recuerdos únicos.

Y es que este año Mega se preparó con todo para llevar la fiesta de La Pampilla a todos los rincones del país y elevándola como uno de los eventos más esperados para esta semana de festejos.

Asimismo, tal como otros años, se transmitirá la esperada Parada Militar, además de un cine familiar para complementar las reuniones entre cercanos.

Esta es la programación de Mega para Fiestas Patrias

Viernes 18

Meganoticias Amanece: 07:00 horas

07:00 horas Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas

08:00 horas Meganoticias Actualiza : 13:00 horas

13:00 horas Fiestas Patrias — BAFONA: 14:30 horas

14:30 horas Cine Familiar — Parque Jurásico: 15:30 horas

15:30 horas Cine Familiar — Rápidos y Furiosos 9: 17:50 horas

17:50 horas Meganoticias Prime: 20:20 horas

20:20 horas La Pampilla de la Gente: 22:00 horas

22:00 horas Volverías con tu Ex 2 — Lo Mejor: 01:00 horas

01:00 horas Meganoticias Ahora: 03:15 horas

Sábado 19

Domingo 20

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