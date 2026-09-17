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La Pampilla de la Gente y Parada Militar: Esta es la programación especial de Mega para las Fiestas Patrias
Este fin de semana es el esperado fin de semana de Fiestas Patrias y Mega contará con una programación especial para todas las personas que desean celebrar con amigos, familias y generar recuerdos únicos.
Y es que este año Mega se preparó con todo para llevar la fiesta de La Pampilla a todos los rincones del país y elevándola como uno de los eventos más esperados para esta semana de festejos.
Asimismo, tal como otros años, se transmitirá la esperada Parada Militar, además de un cine familiar para complementar las reuniones entre cercanos.Ir a la siguiente nota
Esta es la programación de Mega para Fiestas Patrias
Viernes 18
- Meganoticias Amanece: 07:00 horas
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas
- Fiestas Patrias — BAFONA: 14:30 horas
- Cine Familiar — Parque Jurásico: 15:30 horas
- Cine Familiar — Rápidos y Furiosos 9: 17:50 horas
- Meganoticias Prime: 20:20 horas
- La Pampilla de la Gente: 22:00 horas
- Volverías con tu Ex 2 — Lo Mejor: 01:00 horas
- Meganoticias Ahora: 03:15 horas
Sábado 19
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas
- Especial de Prensa: 10:30 horas
- Gran Parada Militar: 12:00 horas
- Meganoticias Actualiza: 15:00 horas
- Acceso a lo Nuestro: 16:00 horas
- Acceso a lo Nuestro: 17:00 horas
- Nuestras Fiestas: 18:00 horas
- Nuestras Fiestas: 19:00 horas
- Meganoticias Prime: 20:00 horas
- La Pampilla de la Gente: 22:00 horas
- Travel App: 01:00 horas
- Nuestras Fiestas: 01:30 horas
- Viajando Ando: 02:30 horas
- Meganoticias Ahora: 03:30 horas
Domingo 20
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas
- De Paseo: 15:00 horas
- Detrás del Muro — Lo Mejor: 17:00 horas
- Meganoticias Prime: 20:00 horas
- La Pampilla de la Gente: 22:00 horas
- Volverías con tu Ex 2 — Lo Mejor: 01:00 horas
- Meganoticias Ahora: 03:15 horas