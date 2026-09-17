Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

La Pampilla de la Gente y Parada Militar: Esta es la programación especial de Mega para las Fiestas Patrias aton

La Pampilla de la Gente y Parada Militar: Esta es la programación especial de Mega para las Fiestas Patrias

  • Por Matías Rivera

Este fin de semana es el esperado fin de semana de Fiestas Patrias y Mega contará con una programación especial para todas las personas que desean celebrar con amigos, familias y generar recuerdos únicos. 

Y es que este año Mega se preparó con todo para llevar la fiesta de La Pampilla a todos los rincones del país y elevándola como uno de los eventos más esperados para esta semana de festejos. 

Lo más visto

Asimismo, tal como otros años, se transmitirá la esperada Parada Militar, además de un cine familiar para complementar las reuniones entre cercanos. 

Ir a la siguiente nota

Esta es la programación de Mega para Fiestas Patrias

Viernes 18

Sábado 19

Domingo 20

Todo sobre Programación

Leer más de

Minuto a minuto