Programación de Mega para este lunes 21 de septiembre: ¿Cuál será el horario de La Baronesa?

20 sept. 2026 - 21:30 hrs.

Este lunes 21 de septiembre, Mega tendrá una jornada marcada por nuevos acontecimientos que seguirán cambiando el rumbo de las historias de sus principales producciones de ficción y reality.

En La Baronesa, todos estarán preocupados por el destino de Samuel (Francisco Ossa) y Clara (Lorena Bosch).

Durante el horario prime, Reunión de Superados continuará con un nuevo episodio que mostrará cómo avanzan las historias de sus protagonistas. Más tarde, Volverías con tu Ex? 2 presentará nuevos acontecimientos al interior de la casona, donde los romances y conflictos seguirán marcando la convivencia entre los participantes.

¿Cómo será la programación de Mega este lunes 21 de septiembre?

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