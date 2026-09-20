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Programación de Mega para este lunes 21 de septiembre: ¿Cuál será el horario de La Baronesa?
Este lunes 21 de septiembre, Mega tendrá una jornada marcada por nuevos acontecimientos que seguirán cambiando el rumbo de las historias de sus principales producciones de ficción y reality.
En La Baronesa, todos estarán preocupados por el destino de Samuel (Francisco Ossa) y Clara (Lorena Bosch).
Durante el horario prime, Reunión de Superados continuará con un nuevo episodio que mostrará cómo avanzan las historias de sus protagonistas. Más tarde, Volverías con tu Ex? 2 presentará nuevos acontecimientos al interior de la casona, donde los romances y conflictos seguirán marcando la convivencia entre los participantes.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este lunes 21 de septiembre?
- Meganoticias Amance: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:05 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:15 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:15 horas.
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