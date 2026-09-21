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Programación de Mega para este martes 22 de septiembre: Conoce el horario de Volverías con tu Ex? 2 mega

Programación de Mega para este martes 22 de septiembre: Conoce el horario de Volverías con tu Ex? 2

  • Por Mega

Este martes 22 de septiembre, Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos en sus principales producciones de ficción y reality.

En La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) irá al departamento de León (César Caillet) para aclarar cuentas, porque algo en su interior le dice que los hombres que lo atacaron esa tarde fueron enviados por el médico. 

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Más tarde, en horario prime, Reunión de Superados continuará desarrollando los conflictos y relaciones de sus protagonistas. Luego, Volverías con tu Ex? 2 mostrará nuevos momentos al interior de la casona, donde la convivencia seguirá marcada por los romances y enfrentamientos entre los participantes.

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¿Cómo será la programación de Mega este martes 22 de septiembre?

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