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Programación de Mega para este sábado 26 de septiembre: Revisa el horario del partido entre Chile y Canadá
Este sábado 26 de septiembre, Mega tendrá una jornada marcada por el regreso de La Roja a la cancha, donde enfrentará a Canadá, en un amistoso de lujo en el inicio de la gira por Norteamérica.
Durante la tarde, la pantalla contará con una variada parrilla cultural que recorrerá distintos lugares e historias a través de espacios como Acceso a lo Nuestro y Nuestras Fiestas.
Enseguida, la Selección Chile llegará con el debut del trío compuesto por Claudio Palma, Iván Zamorano y Rodrigo Sepúlveda. Además de Camila Romero, que sumará información en directo desde la cancha.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este sábado 26 de septiembre?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 14:00 horas.
- Acceso a lo Nuestro: 15:30 horas.
- Nuestras Fiestas: 16:35 horas.
- Meganoticias Prime: 17:40 horas.
- Previa Canadá vs. Chile: 18:45 horas.
- Amistoso Canadá vs. Chile: 19:45 horas.
- Coliseo: 22:15 horas.
- Travel App: 01:00 horas.
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