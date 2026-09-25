Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Programación de Mega para este sábado 26 de septiembre: Revisa el horario del partido entre Chile y Canadá INSTAGRAM/MEGA

Programación de Mega para este sábado 26 de septiembre: Revisa el horario del partido entre Chile y Canadá

  • Por Sebastián Paillafil

Este sábado 26 de septiembre, Mega tendrá una jornada marcada por el regreso de La Roja a la cancha, donde enfrentará a Canadá, en un amistoso de lujo en el inicio de la gira por Norteamérica.

Durante la tarde, la pantalla contará con una variada parrilla cultural que recorrerá distintos lugares e historias a través de espacios como Acceso a lo Nuestro y Nuestras Fiestas.

Lo más visto

Enseguida, la Selección Chile llegará con el debut del trío compuesto por Claudio Palma, Iván Zamorano y Rodrigo Sepúlveda. Además de Camila Romero, que sumará información en directo desde la cancha.

Ir a la siguiente nota

¿Cómo es la programación de Mega este sábado 26 de septiembre?

Todo sobre Programación

Leer más de

Minuto a minuto