Programación de Mega para este sábado 26 de septiembre: Revisa el horario del partido entre Chile y Canadá

25 sept. 2026 - 21:30 hrs.

Este sábado 26 de septiembre, Mega tendrá una jornada marcada por el regreso de La Roja a la cancha, donde enfrentará a Canadá, en un amistoso de lujo en el inicio de la gira por Norteamérica.

Durante la tarde, la pantalla contará con una variada parrilla cultural que recorrerá distintos lugares e historias a través de espacios como Acceso a lo Nuestro y Nuestras Fiestas.

Enseguida, la Selección Chile llegará con el debut del trío compuesto por Claudio Palma, Iván Zamorano y Rodrigo Sepúlveda. Además de Camila Romero, que sumará información en directo desde la cancha.

¿Cómo es la programación de Mega este sábado 26 de septiembre?

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