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Programación de Mega para este miércoles 30 de septiembre: ¿Cuándo se emitirá Prohibida Obsesión? mega

Programación de Mega para este miércoles 30 de septiembre: ¿Cuándo se emitirá Prohibida Obsesión?

  • Por Mega

Este miércoles 30 de septiembre, Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos en sus principales producciones de ficción y reality.

En La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) conseguirá la dirección de León (César Caillet) y lo visitará durante la noche con una botella de espumante en mano tras ser rechazada por Samuel (Francisco Ossa).

Lo más visto de La Baronesa

Más tarde, en horario prime, Reunión de Superados continuará desarrollando los conflictos y relaciones de sus protagonistas. Luego, Volverías con tu Ex? 2 mostrará nuevos momentos al interior de la casona, donde la convivencia seguirá marcada por los romances y enfrentamientos entre los participantes.

¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 30 de septiembre?

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