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Programación de Mega para este miércoles 30 de septiembre: ¿Cuándo se emitirá Prohibida Obsesión?
Este miércoles 30 de septiembre, Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos en sus principales producciones de ficción y reality.
En La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) conseguirá la dirección de León (César Caillet) y lo visitará durante la noche con una botella de espumante en mano tras ser rechazada por Samuel (Francisco Ossa).
Más tarde, en horario prime, Reunión de Superados continuará desarrollando los conflictos y relaciones de sus protagonistas. Luego, Volverías con tu Ex? 2 mostrará nuevos momentos al interior de la casona, donde la convivencia seguirá marcada por los romances y enfrentamientos entre los participantes.
¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 30 de septiembre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 14:45 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:30 horas.
- La Baronesa: 16:30 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:15 horas.
- Dale Play: 18:00 horas.
- Volvamos a Creer: 19:45 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:15 horas.
- Prohibida Obsesión: 22:00 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 23:00 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 01:00 horas.
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