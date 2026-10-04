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Programación de Mega para este lunes 5 de octubre: Revisa el horario de Volverías con tu Ex? 2 mega

Programación de Mega para este lunes 5 de octubre: Revisa el horario de Volverías con tu Ex? 2

  • Por Mega

Este lunes 5 de octubre, Mega tendrá una jornada marcada por nuevos capítulos de sus principales producciones.

En La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) y Francesca (Katyna Huberman) vivirán un intenso encuentro en casa de la terapeuta, pero alguien tocará el timbre. 

Lo más visto de La Baronesa

Más tarde, en horario prime, Reunión de Superados continuará con nuevas situaciones que pondrán a prueba las relaciones de sus protagonistas. Luego, Volverías con tu Ex? 2 mostrará nuevos momentos desde la casona, donde los romances, conflictos y tensiones seguirán marcando la convivencia entre los participantes.

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¿Cómo será la programación de Mega este lunes 5 de octubre?

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