Programación de Mega para este miércoles 7 de octubre: ¿Cuándo se emitirá La Baronesa?
Este miércoles 7 de octubre, Mega tendrá una jornada marcada por nuevos acontecimientos que pondrán a sus protagonistas frente a situaciones inesperadas, tanto en sus producciones de ficción como en el reality.
En La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) irá a la casa de Clara (Lorena Bosch) para conversar con su amiga y tantear el terreno. Al parecer, no sabe que Daniel (Francisco Reyes Cristi) la escuchó en secreto.
Más tarde, en horario prime, Reunión de Superados continuará desarrollando las historias de sus protagonistas, mientras que Volverías con tu Ex? 2 mostrará nuevos acontecimientos al interior de la casona, donde los romances, conflictos y tensiones seguirán aumentando entre los participantes.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 7 de octubre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 14:45 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:30 horas.
- La Baronesa: 16:30 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:15 horas.
- Dale Play: 18:00 horas.
- Volvamos a creer: 19:45 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:15 horas.
- Prohibida Obsesión: 22:00 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:45 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 01:00 horas.
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