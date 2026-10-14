Programación de Mega para este jueves 15 de octubre: Conoce el horario de Volverías con tu Ex? 2

14 oct. 2026 - 21:30 hrs.

Este jueves 15 de octubre, las historias de Mega estarán marcadas por revelaciones y decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus protagonistas.

En La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) estará muy preocupada porque su amiga no aparece por ningún lado del hotel. La terapeuta sabe de la enorme presión que Clara (Lorena Bosch) tiene en sus hombros y le pedirá a Antonio (Carlos Díaz) que la ayude a encontrarla.

Durante el horario prime, Reunión de Superados y Prohibida Obsesión continuarán desarrollando sus historias, mientras que Volverías con tu Ex? 2 mostrará nuevos episodios desde la casona, donde las relaciones y los conflictos entre los participantes seguirán dando de qué hablar.

¿Cómo será la programación de Mega este jueves 15 octubre?

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