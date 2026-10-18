Programación de Mega para este lunes 19 de octubre: ¿A qué hora se emitirá Prohibida Obsesión?

18 oct. 2026 - 21:30 hrs.

Este lunes 19 de octubre, las teleseries de Mega tendrán capítulos de alto impacto, marcados por las tensiones y un gran misterio.

En La Baronesa, todos estarán en búsqueda de Clara (Lorena Bosch), al punto de que un fiscal tuvo que involucrarse en el caso para saber qué fue lo que le pasó. ¿Quién es el responsable de su desaparición?

Durante el horario prime, Reunión de Superados continuará mostrando los desafíos que enfrentan sus protagonistas, mientras que en Prohibida Obsesión, Luciano (Diego Muñoz) tendrá una profunda conversación con su hija Julieta (María Jesús Haran), descubriendo que volvió con su ex.



¿Cómo será la programación de Mega este lunes 19 octubre?

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