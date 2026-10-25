mega
Programación de Mega para este lunes 26 de octubre: Revisa el horario de La Baronesa
Este lunes 26 de octubre, Mega presentará nuevos capítulos de sus teleseries y reality, con historias que seguirán sorprendiendo a los espectadores.
En La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) le pedirá a Emilia (Octavia Bernasconi) que tenga intimidad con Javier (Simón Pesutic) porque Paula (Francisca Armstrong) ya los vio durmiendo separados.
Más tarde, durante el horario prime, la ficción continuará con nuevos episodios de Reunión de Superados y Prohibida Obsesión. A estas historias se sumará un nuevo capítulo de Volverías con tu Ex? 2, que seguirá mostrando los conflictos y las relaciones entre sus participantes.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este lunes 26 de octubre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:20 horas.
- Dale Play: 18:05 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:10 horas.
- Prohibida Obsesión: 22:10 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 23:00 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
Leer más de