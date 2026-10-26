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Programación de Mega para este martes 27 de octubre: Conoce el horario de Volverías con tu Ex? 2

  • Por Mega

Este martes 27 de octubre, Mega tendrá una jornada marcada por los conflictos y las decisiones que deberán enfrentar los protagonistas de sus teleseries y los participantes del reality.

En La BaronesaAntonio (Carlos Díaz) dudará por un instante de León (César Caillet) y sus intenciones con Clara (Lorena Bosch).

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Durante el horario prime, las historias continuarán con nuevos episodios de Reunión de Superados y Prohibida Obsesión. Además, Volverías con tu Ex? 2 sumará un nuevo capítulo, en el que seguirán desarrollándose los conflictos y las relaciones entre sus participantes.

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¿Cómo será la programación de Mega este martes 27 de octubre?

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