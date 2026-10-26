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Programación de Mega para este martes 27 de octubre: Conoce el horario de Volverías con tu Ex? 2
Este martes 27 de octubre, Mega tendrá una jornada marcada por los conflictos y las decisiones que deberán enfrentar los protagonistas de sus teleseries y los participantes del reality.
En La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) dudará por un instante de León (César Caillet) y sus intenciones con Clara (Lorena Bosch).
Durante el horario prime, las historias continuarán con nuevos episodios de Reunión de Superados y Prohibida Obsesión. Además, Volverías con tu Ex? 2 sumará un nuevo capítulo, en el que seguirán desarrollándose los conflictos y las relaciones entre sus participantes.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este martes 27 de octubre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:20 horas.
- Dale Play: 18:05 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:10 horas.
- Prohibida Obsesión: 22:10 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 23:00 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
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