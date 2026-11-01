Programación de Mega para este lunes 2 de noviembre: Revisa el horario de La Baronesa

01 nov. 2026 - 21:30 hrs.

Este lunes 2 de noviembre, Mega presentará nuevos capítulos de sus teleseries y reality, con historias que seguirán sorprendiendo a los espectadores.

En La Baronesa, el doctor Labra (Cristián Carvajal) no le dio alternativas a Daniel (Francisco Reyes Cristi). Ante la gravedad de su cuadro, deberá comenzar con exámenes lo antes posible.

Más tarde, durante el horario prime, la ficción continuará con nuevos episodios de Reunión de Superados y Prohibida Obsesión. A estas historias se sumará un nuevo capítulo de Volverías con tu Ex? 2, que seguirá mostrando los conflictos y las relaciones entre sus participantes.

¿Cómo será la programación de Mega este lunes 2 de noviembre?

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