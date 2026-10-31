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Karen Doggenweiler y Julio César Rodríguez. Mega

Programación de Mega para este domingo 1 de noviembre: Revisa el horario de la última noche de Expo Quillota

  • Por Mega

Llega la última noche de la Expo Quillota 2026, después de dos intensas jornadas llenas de música y humor, y por las pantallas de Mega.

El primer espectáculo estará a cargo de Alanys Lagos, quien llevará todo el ritmo de la música tropical ranchera. Mientras que el humor estará a cargo de Melón y Melame junto a Patricio Jofré.

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