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Programación de Mega para este domingo 1 de noviembre: Revisa el horario de la última noche de Expo Quillota
Llega la última noche de la Expo Quillota 2026, después de dos intensas jornadas llenas de música y humor, y por las pantallas de Mega.
El primer espectáculo estará a cargo de Alanys Lagos, quien llevará todo el ritmo de la música tropical ranchera. Mientras que el humor estará a cargo de Melón y Melame junto a Patricio Jofré.
Los Charros de Lumaco serán los encargados de poner el broche de oro a esta nueva edición de la Expo Quillota.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este domingo 1 de noviembre?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- De Paseo: 15:00 horas.
- Bajo el mismo techo: 17:00 horas.
- Nuestras fiestas: 18:00 horas.
- Hípica Clásico Ricardo Lyon: 19:00 horas.
- Detrás del Muro (Lo Mejor): 19:40 horas.
- Meganoticias Prime: 20:40 horas.
- Expo Quillota: 22:00 horas.
- Volverías con tu Ex? 2 (Lo mejor): 01:00 horas.