Programación de Mega para este viernes 13 de noviembre: Conoce el horario del partido entre Chile y Colombia

12 nov. 2026 - 21:30 hrs.

Este viernes 13 de diciembre, Mega transmitirá el encuentro entre las selecciones de Chile y Colombia.

El partido, que se disputará en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, servirá como una oportunidad para probar nuevas alternativas en el equipo nacional, con miras a las clasificatorias rumbo al Mundial de la FIFA 2030.

En tanto, durante el horario prime, llegará una nueva entrega de Detrás del Muro, el programa de humor encabezado por Kike Morandé.

¿Cómo será la programación de Mega este viernes 13 de noviembre?

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