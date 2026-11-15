Programación de Mega para este lunes 16 de noviembre: ¿A qué hora se emite Prohibida Obsesión?

15 nov. 2026 - 21:30 hrs.

Este lunes 16 de noviembre, las teleseries de Mega tendrán capítulos de alto impacto, marcados por las tensiones y verdades que podrían romper una familia.

En La Baronesa, el impacto de los hermanos Márquez al saber que no son hijos de Antonio (Carlos Díaz) se tomará la jornada, con León (César Caillet) tomándose un examen que podría cambiar la suerte de Daniel (Francisco Reyes Cristi).

Durante el horario prime, Reunión de Superados tendrá a Juan de Dios (Jorge Arecheta) enfrentándose a su ex, mientras que en Prohibida Obsesión, Paloma (Mónica Godoy) y Dante (Andrés Velasco) sufrirán una fuerte crisis matrimonial por las mentiras.



¿Cómo será la programación de Mega este lunes 16 de noviembre?

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