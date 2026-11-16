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Programación de Mega para este martes 17 de noviembre: ¿A qué hora será el partido entre Chile y Colombia?
Este martes 17 de noviembre, Mega transmitirá el partido de revancha entre las selecciones de Chile y Colombia.
El compromiso se disputará en el Estadio Monumental, Santiago, donde ambas escuadras volverán a medirse en busca de quedarse con el triunfo.
Tras el encuentro, la programación continuará en horario prime con nuevos capítulos de Reunión de Superados y Volverías con tu Ex? 2, que llegarán con más conflictos, sorpresas y momentos que marcarán a sus protagonistas.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este martes 17 de noviembre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 14:45 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:30 horas.
- La Baronesa: 16:30 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:20 horas.
- Previa Fútbol Chile vs. Colombia: 18:30 horas.
- Amistoso Internacional Chile vs. Colombia: 19:30 horas.
- Reunión de Superados: 22:00 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 23:00 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
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