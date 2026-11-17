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Programación de Mega para este miércoles 18 de noviembre: ¿Cuándo se emitirá Prohibida Obsesión?
Este miércoles 18 de noviembre, Mega ofrecerá una jornada marcada por nuevos acontecimientos en sus teleseries y reality.
En La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) regresará a la habitación de hotel más molesta que nunca, luego de enterarse de las apuestas de Javier (Simón Pesutic) en el Clavel Rojo.
La noche continuará con nuevos capítulos de Reunión de Superados y Prohibida Obsesión. Finalmente, Volverías con tu Ex? 2 llegará con otra entrega, en la que los vínculos y las tensiones entre sus participantes seguirán dando de qué hablar.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 18 de noviembre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 14:45 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:30 horas.
- La Baronesa: 16:30 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:10 horas.
- Volvamos a Creer: 19:45 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:10 horas.
- Prohibida Obsesión: 22:10 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 23:00 horas.
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