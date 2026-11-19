19 nov. 2026 - 21:30 hrs.

La programación de Mega de este viernes 20 de noviembre estará marcada por nuevas revelaciones y una noche de humor, con capítulos que traerán importantes novedades para los televidentes.

En La Baronesa, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) comenzará una nueva ronda de entrevistas tras saber de las lagunas mentales de Clara (Lorena Bosch).

Más tarde, el humor se tomará el horario prime con el regreso de Detrás del Muro. El espacio presentará una nueva entrega y tendrá como invitada especial a la periodista Marianne Schmidt, quien se sumará a los distintos sketches del programa.

¿Cómo es la programación de Mega este viernes 20 de noviembre?

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