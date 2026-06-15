Mujer impide a sus hermanos vender la casa que es herencia familiar: Vive gratis en ella y la subarrienda

15 jun. 2026 - 15:51 hrs.

En Maipú, ocho hermanos enfrentan un conflicto familiar por la herencia de la casa de sus padres, avaluada en $165 millones. Siete de ellos desean vender la propiedad y repartir el dinero, pero su hermana Alicia se los impide.

Tras la muerte de su padre en 2020, esta mujer vive en la casa y se niega a abandonarla. Es más, la subarrienda y obtiene una fuente de ingresos adicional que se queda para sí.

La versión de las hermanas Marabolí

Ofelia Marabolí es una de las denunciantes, quien recurrió a Carmen Gloria: Fuerte y Claro para poder solucionar este conflicto que ha tensionado a la familia por tanto tiempo.

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"La Alicia, mi hermana, sabía que falleciendo mi papá, se va a vender esa casa para repartirnos los dineros como se hace, en partes iguales. Ella lo tenía muy claro, porque nosotros empezamos a decirle, 'ya, vas a dejar la casa, la casa se va a vender', pero ella se oponía a eso".

En este sentido, Ofelia ocupó las cámaras para hablar directamente con Alicia para que "se pusiera la mano en el corazón y nos dijera cuándo se va, cuándo va a entregar la casa. (...) Tú no has pedido plazos, nosotros hemos cumplido, pero ya estamos cansados de que te estés burlando de nosotros".

Carmen, otra de las hermanas apuntó a que "esto es justicia. La casa se tiene que vender. Nuestra hermana Alicia vivió muchos años gratis, nadie la ha molestado y la verdad es que llegó el tiempo en que se tiene que vender".

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