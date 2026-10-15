¿Tu auto se inundó con las lluvias? Los plazos clave para denunciar los daños al seguro

15 oct. 2026 - 17:06 hrs.

En un nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, el panel abordó las inundaciones que afectaron a estacionamientos de edificios durante las recientes lluvias, dejando múltiples vehículos bajo el agua.

Javier Irarrázaval, gerente de Asuntos Corporativos de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), señaló que las compañías han ido homologando sus pólizas para contemplar distintos eventos, como granizadas, caída de árboles, lluvias intensas e inundaciones.

En ese contexto, explicó que la cobertura y el monto de una eventual indemnización dependerán de las condiciones de la póliza contratada.

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Irarrázaval recalcó que, frente a una emergencia, la prioridad debe ser resguardar la seguridad de las personas y atender la situación antes de iniciar los trámites con la aseguradora. Por lo mismo, se entiende como plazo las primeras 24-48 horas.

Una vez superada la emergencia inicial, la representante de la AACH recomendó realizar el denuncio correspondiente ante la compañía de seguros o el corredor con el que se contrató la póliza.

Respecto de los plazos posteriores, Irarrázaval detalló que, una vez ingresada la denuncia, la compañía aseguradora o el liquidador dispone de hasta 45 días para emitir el informe de liquidación. A partir de ese momento, existirían seis días para efectuar el pago de la indemnización, de acuerdo con lo señalado en el programa.

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