Con serenata de Marilyn Monroe: Equipo le canta cumpleaños feliz a Cote Quintanilla en Dale Play Verano

20 mar. 2026 - 19:00 hrs.

Un emotivo momento se vivió este viernes en Dale Play Verano, que tuvo como protagonista a su animadora, Cote Quintanilla.

Todo ocurrió en la sección "La Médium Musical", donde el invitado Alejandro Arriagada logró adivinar que el artista incógnito era Marilyn Monroe.

La emotiva sorpresa de Dale Play Verano a Cote Quintanilla

Fue en ese instante cuando apareció en el estudio una imitadora de la icónica artista estadounidense, quien interpretó "Happy Birthday, Mr. President", pero adaptando la presentación especialmente para la animadora, que justo celebraba su cumpleaños.

Dale Play Verano / Mega

La sorpresa emocionó profundamente a Cote Quintanilla, quien dedicó unas palabras de agradecimiento al equipo del programa.

"Aguante, equipo, gracias, muchas gracias por el detallazo realmente y por hacerme tan feliz en este proyecto, que solo lleva alegría y me encanta porque además tiene que ver con la música. Así que yo estoy muy feliz aquí, gracias", señaló la animadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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