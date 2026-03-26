Gigi Martin realiza homenaje a Rafael cantando "Mi Gran Noche" en Dale Play Verano

26 mar. 2026 - 19:32 hrs.

Este jueves se vivió una nueva entrega de Dale Play Verano, marcada por la participación especial de Gigi Martin.

Todo ocurrió en la sección "La Médium Musical", donde los participantes debían adivinar el nombre del artista a partir de las pistas entregadas por Cote Quintanilla.

Entre los concursantes invitados destacó Jenny Cavallo, quien logró acertar que el artista oculto era Rafael.

Dale Play Verano / Mega

Gigi Martin lo deja todo imitando a Rafael

Fue entonces cuando Gigi Martin irrumpió en el escenario para interpretar al reconocido cantante español, desatando la reacción del público.

La canción elegida fue "Mi gran noche", con la que el comediante se ganó una gran ovación tras finalizar su presentación.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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