Con pelucas rubias y cantando "Caray": Así fue el hilarante momento de "Los Panduro" en Dale Play

18 may. 2026 - 19:03 hrs.

Un divertido momento se dio durante la más reciente emisión de Dale Play, donde el equipo amarillo sacó carcajadas como "Los Panduro".

Todo ocurrió luego de la participación de Yuyuniz Navas en el Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

La participante se vio complicada para completar correctamente 20 palabras faltantes de la canción Dónde Estás Corazón, de Shakira.

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"Los Panduro" sacan carcajadas en Dale Play

Una vez terminó con su desafío, la cámara enfocó a su equipo integrado por el soñador Hernán Alcántara, además de Pelao Rodrigo y Marcelo Arismendi, quienes estaban con frondosas pelucas rubias.

El también locutor radial aseguró que eran los coristas de Pandora, "Los Panduro". Entre risas pasaron al escenario y se unieron a Yuyuniz para parodiar "Caray".

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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