¿Logró puntaje perfecto?: Jordan se luce cantando "Tú me haces falta" de Los Vásquez en Dale Play

20 ag. 2026 - 18:58 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Jordan fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el reto, el cantante interpretó "Tú me haces falta", uno de los éxitos del reconocido dúo nacional Los Vásquez.

Dale Play / Mega

El resultado

Demostrando toda su calidad vocal, Jordan dio lo mejor de sí sobre el escenario con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de aciertos.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el cantante logró 18 aciertos, permitiendo que su equipo sumara $90.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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