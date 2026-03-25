Con un particular detalle: La Chofi sorprende a Tapia con inesperado regalo en Detrás del Muro

25 mar. 2026 - 13:15 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, La Chofi (Paola Troncoso) sorprendió a Tapia (Patricio Fuentes) con un particular regalo por su "aniversario".

La trabajadora de La Nueva Moneda le entregó a su compañero una luma, acompañada de una dedicatoria muy especial.

El regalo de La Chofi a Tapia

"Yo le hice un grabado, dice Chofi, acá en la puntita", expresó Chofi, provocando risas en el estudio.

Detrás del Muro / Mega

Confundido, el policía le consultó de inmediato: "¿Nosotros desde cuándo estamos pololeando?".

"No tienes para qué ser pesado, no hablo de eso. Nosotros estamos de aniversario porque llevamos un año trabajando juntos", respondió Chofi.

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