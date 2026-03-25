Con un particular detalle: La Chofi sorprende a Tapia con inesperado regalo en Detrás del Muro
En los mejores momentos de Detrás del Muro, La Chofi (Paola Troncoso) sorprendió a Tapia (Patricio Fuentes) con un particular regalo por su "aniversario".
La trabajadora de La Nueva Moneda le entregó a su compañero una luma, acompañada de una dedicatoria muy especial.
El regalo de La Chofi a Tapia
"Yo le hice un grabado, dice Chofi, acá en la puntita", expresó Chofi, provocando risas en el estudio.
Confundido, el policía le consultó de inmediato: "¿Nosotros desde cuándo estamos pololeando?".
"No tienes para qué ser pesado, no hablo de eso. Nosotros estamos de aniversario porque llevamos un año trabajando juntos", respondió Chofi.
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¡Atento, atento! Los de mantención tienen un nuevo compañero