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Paolita intentó esconderlo con extraña técnica: Miguelito es confiscado por aduanas en Detrás del Muro

  • Por Sebastián Mena

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Paolita fue descubierta en el aeropuerto intentando pasar a su hijo Miguelito dentro de una funda de guitarra.

Tras ser sorprendida, una de las agentes de aduana (Belén Mora) le dijo: "Señora, no sé si leyó el cartel que estaba en la entrada, pero las mascotas tienen que ir en canil".

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Miguelito es confiscado por aduanas

Luego de una extensa conversación, Paolita logró convencer a las autoridades para que dejaran pasar a Miguelito, aunque con la condición de que presentara su carnet de identidad.

Detrás del Muro / Mega

Sin embargo, el niño no tenía su cédula en ese momento, por lo que los agentes de aduana decidieron confiscarlo.

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Finalmente, las autoridades subieron a Miguelito a una cinta transportadora, mientras su madre gritaba desesperada.

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