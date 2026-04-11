Paolita intentó esconderlo con extraña técnica: Miguelito es confiscado por aduanas en Detrás del Muro
En los mejores momentos de Detrás del Muro, Paolita fue descubierta en el aeropuerto intentando pasar a su hijo Miguelito dentro de una funda de guitarra.
Tras ser sorprendida, una de las agentes de aduana (Belén Mora) le dijo: "Señora, no sé si leyó el cartel que estaba en la entrada, pero las mascotas tienen que ir en canil".
Miguelito es confiscado por aduanas
Luego de una extensa conversación, Paolita logró convencer a las autoridades para que dejaran pasar a Miguelito, aunque con la condición de que presentara su carnet de identidad.
Sin embargo, el niño no tenía su cédula en ese momento, por lo que los agentes de aduana decidieron confiscarlo.
Finalmente, las autoridades subieron a Miguelito a una cinta transportadora, mientras su madre gritaba desesperada.Ve el capítulo en
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