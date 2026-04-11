Paolita intentó esconderlo con extraña técnica: Miguelito es confiscado por aduanas en Detrás del Muro

11 abr. 2026 - 00:32 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Paolita fue descubierta en el aeropuerto intentando pasar a su hijo Miguelito dentro de una funda de guitarra.

Tras ser sorprendida, una de las agentes de aduana (Belén Mora) le dijo: "Señora, no sé si leyó el cartel que estaba en la entrada, pero las mascotas tienen que ir en canil".

Miguelito es confiscado por aduanas

Luego de una extensa conversación, Paolita logró convencer a las autoridades para que dejaran pasar a Miguelito, aunque con la condición de que presentara su carnet de identidad.

Detrás del Muro / Mega

Sin embargo, el niño no tenía su cédula en ese momento, por lo que los agentes de aduana decidieron confiscarlo.

Finalmente, las autoridades subieron a Miguelito a una cinta transportadora, mientras su madre gritaba desesperada.