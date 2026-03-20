Este viernes 20 de marzo: ¿A qué hora se emite el segundo capítulo de Detrás del Muro?

20 mar. 2026 - 10:35 hrs.

Prepara tu picoteo y bebestibles, porque la noche de este viernes 20 de marzo disfrutaremos del segundo capítulo de Detrás del Muro, en su regreso a Mega.

En su primera emisión, el programa comandado por Kike Morandé tuvo un estreno soñado, con un peak de 1.172.795 personas sintonizando simultáneamente.

De este modo, el espacio promete varias sorpresas que dejarán impactados a sus fanáticos.

Mega

¿A qué hora es el segundo capítulo de Detrás del Muro?

En el segundo capítulo estará presente todo el elenco estrella de Detrás del Muro, conformado por Paty Cofré, Paola Troncoso, Miguelito, Beto Espinoza, Pato Fuentes, Sandra Donoso, Julio Jung Duvauchelle, Scarlett Ahumada, Gustavo Becerra, Belén Mora y Toto Acuña.

Además, de sus nuevos miembros: el actor Fernando Godoy y la comediante Rossy Rossy.

Por si fuera poco, en esta ocasión José Antonio Neme acompañará al elenco como el gran invitado de la jornada.

Este viernes 20 de marzo no te pierdas el segundo episodio de Detrás del Muro, desde las 22:10 horas, justo después de Meganoticias Prime.

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