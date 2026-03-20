Presentado por: Betano Falabella

Furia explotará contra Luis Mateucci y Fabio Agostini en el capítulo 98 de El Internado

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 98 de El Internado se presentará uno de los momentos más tensos de todo el reality, y es que Furia demostrará por qué recibe ese apodo.

Precisamente, la argentina se enterará de alguna forma que Luis Mateucci y Fabio Agostini están hablando a las espaldas de ella y asegurando que no era la misma Furia que se había mostrado en otras partes. 

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Esto enojará demasiado a Furia, quien jurará en el mismo lugar que hará la vida imposible a Fabio y Luis, quien afirmará estar sorprendido por esta reacción de ella. 

Luis Mateucci
El Internado / MEGA

Furia explotará con el resto

Será así como la argentina comenzará a tener una relación un poco distante con sus compañeros, algo que aprovechará Fabio y Adrián Pedraja, quienes harán sonar unas tapas para no dejar dormir al resto. 

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Sin embargo, esto salpicará a todos, ya que Arenita no los seguirá respetando y hará lo mismo durante la mañana. 

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