Furia explotará contra Luis Mateucci y Fabio Agostini en el capítulo 98 de El Internado

20 mar. 2026 - 00:37 hrs.

En el avance del capítulo 98 de El Internado se presentará uno de los momentos más tensos de todo el reality, y es que Furia demostrará por qué recibe ese apodo.

Precisamente, la argentina se enterará de alguna forma que Luis Mateucci y Fabio Agostini están hablando a las espaldas de ella y asegurando que no era la misma Furia que se había mostrado en otras partes.

Esto enojará demasiado a Furia, quien jurará en el mismo lugar que hará la vida imposible a Fabio y Luis, quien afirmará estar sorprendido por esta reacción de ella.

El Internado / MEGA

Furia explotará con el resto

Será así como la argentina comenzará a tener una relación un poco distante con sus compañeros, algo que aprovechará Fabio y Adrián Pedraja, quienes harán sonar unas tapas para no dejar dormir al resto.

Sin embargo, esto salpicará a todos, ya que Arenita no los seguirá respetando y hará lo mismo durante la mañana.