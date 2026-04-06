Pijamada tendrá encendido beso entre Blu Dumay y Camila Nash en el avance de El Internado

06 abr. 2026 - 00:20 hrs.

En el avance del capítulo 108 de El Internado, Fernando Godoy llegará a la casona con una fiesta bastante particular, una pijamada.

Uno de los juegos que propondrá el actor será la popular "botellita", donde las dos personas elegidas por el elemento giratorio tenían que besarse.

Uno de los besos que más llamó la atención fue el protagonizado por Blu Dumay y Camila Nash, quienes le pusieron bastante pasión a la escena.

El Internado

Camila Nash acusará a Luis Mateucci con Tom Brusse

Posteriormente, Camila Nash tendrá que realizar la misma acción pero con Luis Mateucci y su estilo no será para nada del gusto de la influencer.

De hecho, la creadora de contenido posteriormente le contará a Tom Brusse y asegurará que se sintió muy incómoda con su compañero.