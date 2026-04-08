"Desubicada...": Agustina Pontoriero arremeterá sin filtro conta Michelle Peint en el avance de El Internado

08 abr. 2026 - 00:52 hrs.

En el avance del capítulo 110 de El Internado, Michelle Peint y Agustina Pontoriero tendrán una fuerte discusión en una nueva Asamblea del Fuego.

Todo comenzará cuando la venzolana declare que lo está pasando muy bien con Luis Mateucci, lo cual será cuestionado por todos los participantes, incluyendo a Fran García-Huidobro.

Sin embargo, quien más se molestará con la joven será la trasandina, quien arremeterá fuertemente contra ella: "Es a lo que vino, a estar con Mateucci, porque otra cosa no sabes hacer ¿Te puedes ubicar un segundo? Desubicada, atrevida, maleducada. Okey pepona, cállate, sácale el piolín. Compórtate chihuahua de berreta".

El Internado

Una actividad que dejará conflictos

Por otro lado, los participantes irán a la escuela, donde tendrán que superar pruebas y una de las que se someterá a un dictado será Michelle Peint, quien tendrá que escibir correctamente una difícil palabra.

Agustina Pontoriero correjirá a su compañera y ella lanzará una frase con la cual se echará a todas las mujeres encima.