El Internado Más Picante - Capítulo 64: Pops renunció tras su grave accidente
Este lunes se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, una previa pensada para profundizar en los detalles que no se vieron en pantalla y en las conversaciones que estaban dando que hablar dentro del encierro.
Junto a Nati Blaschke y Álex Ortiz, el espacio analizó en profundidad los momentos más comentados del último capítulo, puso el acento en las tensiones entre los participantes y reveló chismes exclusivos que ayudaron a entender el complejo escenario que se vivía al interior de la casa.
En la reciente entrega del encierro, Pops volvió a la casa luego del grave accidente que sufrió durante la prueba por equipos.Ir a la siguiente nota
La bailarina les pidió a sus compañeros le cuenten lo que ha pasado en su ausencia y se armó de valor para contarles que no podrá seguir en competencia debido a sus complejas lesiones.
