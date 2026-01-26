El Internado Más Picante - Capítulo 64: Pops renunció tras su grave accidente

26 en. 2026 - 21:00 hrs.

Este lunes se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, una previa pensada para profundizar en los detalles que no se vieron en pantalla y en las conversaciones que estaban dando que hablar dentro del encierro.

Junto a Nati Blaschke y Álex Ortiz, el espacio analizó en profundidad los momentos más comentados del último capítulo, puso el acento en las tensiones entre los participantes y reveló chismes exclusivos que ayudaron a entender el complejo escenario que se vivía al interior de la casa.

El Internado Más Picante - Capítulo 64

En la reciente entrega del encierro, Pops volvió a la casa luego del grave accidente que sufrió durante la prueba por equipos.

La bailarina les pidió a sus compañeros le cuenten lo que ha pasado en su ausencia y se armó de valor para contarles que no podrá seguir en competencia debido a sus complejas lesiones.

