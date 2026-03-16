"Está muy despechado": El Internado React analiza el inesperado voto de Efrén Reyero contra Blu Dumay

16 mar. 2026 - 23:04 hrs.

Este lunes, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz analizaron el inesperado voto de Efrén Reyero contra Blu Dumay en la Asamblea del Fuego.

Durante este tenso momento, la joven reaccionó de mala forma al voto del español y le dijo en su cara que "se te cayó la careta", haciendo alusión a que sería una persona falsa.

El análisis de El Internado React a este inesperado voto

Respecto a esta situación, Álex Ortiz señaló que Efrén Reyero está dolido por Blu Dumay, argumentando: "Siento que él está muy despechado. Yo creo que le dolió mucho que no le había pescado la Blu y ahora obviamente ha tenido más participación porque van quedando menos y ya nadie le está creyendo".

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"Se está salvando solo nomás, yo creo que por ahí va. Pero siento que tuvo un cambio, me gustó el cambio de Efrén", agregó.

Sin embargo, Nati Blaschke fue contraria a esta opinión y expresó: "Estoy en desacuerdo. Yo no creo que esté despechado, Blu también lo nominó y nadie dijo 'está despechada y por eso lo nominan'".

"Yo creo que en ninguno de los dos en la relación se hizo daño. ¿Pero quién fue la primera desleal? Ella po’, si ella lo nominó y ahora se enoja porque lo nomina y le dice que se le cayó la careta, cuando tú lo nominaste antes", cerró.

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