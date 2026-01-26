Presentado por: Wom Betano Falabella

Luis Mateucci y Camila Nash se besarán: Mira EN VIVO el capítulo 64 de El Internado React

  • Por Mega

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado, en una jornada clave donde los conflictos acumulados comienzan a pasar la cuenta y la convivencia dentro del encierro se vuelve cada vez más compleja, con El Internado React acompañando cada momento.

En esta próxima entrega del encierro, Yann Yvin les contará a los participantes que ya pueden visitar el invernadero y lo que llegue a pasar ahí, se quedará allí. Luis Mateucci y Camila Nash tendrán la oportunidad de tener una íntima cita en ese lugar, donde terminarán besándose.

Sigue EN VIVO El Internado React

Como es habitual, Nati Blaschke y Álex Ortiz estarán a cargo del react, opinando, comentando y reaccionando en tiempo real a todo lo que ocurra en pantalla, además de leer y compartir los mensajes del público que sigue atentamente el programa.

¡No te pierdas El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


