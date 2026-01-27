El Internado Más Picante - Capítulo 65: Pops revela secretos del encierro

27 en. 2026 - 21:00 hrs.

Este martes se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, una previa que puso el acento en los detalles que marcaron la última jornada del encierro y en las tensiones que comenzaron a reordenar la convivencia dentro de la casa.

De la mano de Nati Blaschke y Álex Ortiz, el espacio repasó los momentos más comentados del capítulo anterior y adelantó chismes exclusivos que ayudaron a entender el clima que se vive actualmente entre los participantes.

El Internado Más Picante - Capítulo 65

Además, el react contó con la participación especial de Pops, exintegrante del encierro, quien se sumó a la conversación para entregar su mirada desde dentro del reality, comentar las dinámicas de la casa y revelar impresiones sobre sus excompañeros.

