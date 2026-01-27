El Internado Más Picante - Capítulo 65: Pops revela secretos del encierro
Este martes se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, una previa que puso el acento en los detalles que marcaron la última jornada del encierro y en las tensiones que comenzaron a reordenar la convivencia dentro de la casa.
De la mano de Nati Blaschke y Álex Ortiz, el espacio repasó los momentos más comentados del capítulo anterior y adelantó chismes exclusivos que ayudaron a entender el clima que se vive actualmente entre los participantes.
El Internado Más Picante - Capítulo 65
Además, el react contó con la participación especial de Pops, exintegrante del encierro, quien se sumó a la conversación para entregar su mirada desde dentro del reality, comentar las dinámicas de la casa y revelar impresiones sobre sus excompañeros.Ir a la siguiente nota
¡No te pierdas El Internado Más Picante con Pops, Nati Blaschke y Álex Ortiz!
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de