Fue su expareja: Pops habla sin filtros sobre la relación de Facundo González con Oriana Marzoli

En una sincera conversación en El Internado React, Pops se refirió abiertamente a la relación que mantiene actualmente con Facundo González, su expareja, y a cómo observa el presente sentimental del chico reality junto a Oriana Marzoli.

La exintegrante de El Internado recordó el vínculo que tuvo con González, dejando en claro la relevancia que tuvo en su vida. "Yo tuve una relación con él de 3 años, fue súper importante para mí", señaló.

Respecto a la relación actual de Facundo con Oriana Marzoli, Pops fue enfática en asegurar que lo ve en un buen momento personal. "Sé que él está en una relación actual con Oriana, está súper feliz, siento que hay un cambio en él, para bien con ella", comentó.

Además, destacó el apoyo que ha recibido por parte de González, incluso después de haber terminado su relación. "Me siento bien y él me apoya en todo cuando supo que yo iba a entrar en un reality y todo, también me felicitó, pero todo bien", afirmó.

Pops opina sobre el romance entre Oriana Marzoli y Facundo González

Pops también aseguró que, a través de amistades en común, ha podido confirmar el buen momento que vive la pareja. "Está contento, yo sé. Tengo amigos en común y él está súper feliz con esa relación. Está enamorado realmente", sostuvo.

Finalmente, la bailarina señaló que Facundo y Oriana podrían contraer matrimonio, acompañado de unas emotivas palabras. "No la conozco a ella, pero sí sé que lo tiene muy bien. Me quedo muy contenta por él porque merece una persona buena", cerró.

