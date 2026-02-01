Milo González fue traicionada: Mira EN VIVO el capítulo 68 de El Internado Más Picante

01 feb. 2026 - 21:45 hrs. | Act. 02 feb. 2026 - 00:51 hrs.

Este domingo se emite un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, y esta previa sirve como el espacio ideal para repasar los hechos que marcaron el último episodio y llegar preparado a una nueva jornada del encierro.

Con Álex Ortiz al frente, el programa revisa los momentos más comentados del capítulo anterior y suma detalles y chismes exclusivos que siguen alimentando la tensión y las relaciones dentro de la casona.

En la reciente entrega, Camila Nash, Tom Brusse y Efrén Reyero votaron por Milo González en la Asamblea de Fuego, provocando su profundo llanto y luego, mucha rabia.

