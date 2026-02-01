Milo González fue traicionada: Mira EN VIVO el capítulo 68 de El Internado Más Picante
Este domingo se emite un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, y esta previa sirve como el espacio ideal para repasar los hechos que marcaron el último episodio y llegar preparado a una nueva jornada del encierro.
Con Álex Ortiz al frente, el programa revisa los momentos más comentados del capítulo anterior y suma detalles y chismes exclusivos que siguen alimentando la tensión y las relaciones dentro de la casona.
Sigue EN VIVO El Internado Más Picante
En la reciente entrega, Camila Nash, Tom Brusse y Efrén Reyero votaron por Milo González en la Asamblea de Fuego, provocando su profundo llanto y luego, mucha rabia.Ir a la siguiente nota
¡No te pierdas El Internado Más Picante con Álex Ortiz!
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de