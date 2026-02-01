Blu Dumay conversará con María Alberó e Iván Zamorano: Mira EN VIVO el capítulo 68 de El Internado React

01 feb. 2026 - 22:15 hrs. | Act. 02 feb. 2026 - 00:58 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado, en el que el clima al interior del encierro continúa deteriorándose y las tensiones acumuladas comienzan a marcar el desarrollo del episodio. Para seguir cada detalle, El Internado React estará acompañando la transmisión en vivo.

En esta entrega del reality, Blu Dumay por fin tendrá el premio que ganó en la actividad de los delivery. Le entregarán una tablet a la influencer y podrá conversar por primera vez, en lo que va de reality, con María Alberó e Iván Zamorano.

Álex Ortiz estará a cargo del react, comentando y reaccionando en tiempo real a todo lo que ocurra en pantalla, además de leer y compartir los mensajes del público.

