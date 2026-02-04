Otakin revelará grandes secretos de la casona: Mira EN VIVO el capítulo 71 de El Internado React

04 feb. 2026 - 21:45 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado, donde las diferencias entre los participantes comienzan a tener un impacto directo en la convivencia. Para seguir cada momento clave del episodio, El Internado React estará acompañando la transmisión en vivo.

Durante esta entrega, Furia hará dupla con Adrián Pedraja y realizarán el baile del caño, pero de una manera nunca antes vista.

Sigue EN VIVO El Internado React

Nati Blaschke y Poli Flores serán las encargadas de comentar, opinar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurra en pantalla, además de leer y compartir los mensajes del público.

El react contará con la participación de Otakin, participante del reality, quien estará como invitado especial para analizar los últimos acontecimientos del encierro y entregar su visión sobre los conflictos que mantienen en tensión a la casona.

¡No te pierdas El Internado React con Otakin, Nati Blaschke y Poli Flores!

