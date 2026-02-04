"Era súper desagradable": La dura crítica de Otakin a las peleas de Tom Brusse y Camila Nash en El Internado

04 feb. 2026 - 22:42 hrs.

Este miércoles, Otakin fue el gran invitado de El Internado React, instancia en la que entregó su opinión sobre la intensa discusión que protagonizaron Tom Brusse y Camila Nash al interior del encierro.

El momento se dio en medio de una visita de influencers a la casona, cuando Brusse realizó una escena de celos tras acusar a Luis Mateucci de haber tenido un gesto coqueto con Nash, lo que generó un ambiente particularmente incómodo entre los presentes.

La opinión de Otakin sobre las peleas de Tom Brusse y Camila Nash

Al ser consultado por la dinámica de las discusiones entre la pareja, Otakin fue crítico y no ocultó su molestia por la forma en que se desarrollaban estos conflictos.

El Internado / Mega

"Cuando peleaban después de las fiestas era súper desagradable. Estábamos todos con un copete encima, empezaban a pelear y yo decía: ‘chiquillos, corten su hue… ya basta. Yo me metía a decir ya basta, si mañana se van a arreglar’", expresó.

El influencer también se refirió directamente a la escena de celos protagonizada por Brusse, cuestionando su actitud en ese contexto. "Yo creo que se ponían de acuerdo para pelear. Nadie en su sano juicio puede pelear de verdad. Más encima habían visitas ese día, estaban todos los influencers ahí. ¿Cómo te vas a poner a pelear? Incómodo para ellos", concluyó.

Todo sobre El Internado React