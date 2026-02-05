"Muchas veces la cag...": Otakin reveló chascarro de Tonka Tomicic mientras estaban en pruebas de cocina

05 feb. 2026 - 11:56 hrs.

En El Internado React, Otakin se atrevió a jugar a la "ruleta picante" donde salían los nombres de sus compañeros y también de los animadores, y él debía contar algo sobre ellos.

En un momento, al creador de contenido le tocó Tonka Tomicic, de quien alabó su trabajo como animadora del reality.

"Muy buena conductora, muy chistosa, amable, estuvo a la altura del programa, me encantó", expresó con mucho cariño el participante.

El Internado

El chisme de Tonka Tomicic

Tras lo anterior, Otakin se atrevió a revelar un pequeño chisme que involucró a Tonka Tomicic, cuando ellos estaban en las pruebas de cocina.

"Tonka muchas veces nos fue a ayudar con la preparación de los platos y muchas veces la cag... decía que le faltaba sal, le echábamos sal y los chefs lo encontraban salado", contó entre risas.

El gusto salado de la animadora provocó incluso que algunos participantes no quisieran que probara sus platos: "Furia le decía 'no Tonkita, gracias'".