Otakin reveló que Blu Dumay tuvo tierno gesto con él al inicio de El Internado

05 feb. 2026 - 12:59 hrs.

En El Internado React, Otakin recordó la tierna amistad que entabló en el inicio con Blu Dumay y que con el tiempo se diluyó.

"Éramos muy amigos al principio, eso yo creo que no se mostró, muy cercanos", expresó al comienzo el creador de contenido.

Tras lo anterior, el influencer reveló el gesto que tuvo la ingeniera comercial con él: "Todas las noches me ponía un desodorante de aura en mi almohada. Yo iba con mi almohada y echaba, todas las noches, durante bastante tiempo, hasta que se pasó para el otro... Yo no me podía dormir, súper tierno".

El Internado

¿Por qué Otakin y Blu Dumay dejaron de ser cercanos?

Sobre esto, Nati Blaschke le preguntó a Otakin por qué la amistad con Blu Dumay se quebró: "No se quebró, siempre se mantuvo, nunca tuvimos mala onda. El tema es que después tuvo otras amistades con las que yo no tenía afinidad".

Finalmente, el influencer abrió la puerta a volver a conectar con la hija de María Alberó: "Yo no me cierro a nada, nunca hubo mala onda, somos aguas aceite, yo le decía que afuera nunca nos hubiéramos topado, quizás en un evento, ella me decía 'por qué no', uno es más estigmatizado".