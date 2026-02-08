Siguen los chismes: Mira EN VIVO el capítulo 73 de El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz

08 feb. 2026 - 21:45 hrs. | Act. 09 feb. 2026 - 00:22 hrs.

Este domingo 8 de febrero no te pierdas una nueva edición de El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz.

Precisamente, los animadores de El Internado Más Picante te acompañarán a recopilar los momentos más esperados de esta semana, así como rememorar lo más importante que ocurrió en el encierro.

Sigue EN VIVO El Internado Más Picante

Y es que durante el último capítulo de El Internado, Milo González fue eliminada, lo que luego generó una fuerte pelea entre los participantes.

