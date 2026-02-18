Blu Dumay y Fabio Agostini se besarán: Mira EN VIVO el capítulo 81 de El Internado React

18 feb. 2026 - 21:45 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado, en una jornada que podría marcar un antes y un después en la dinámica del encierro.

En esta próxima entrega, Blu Dumay y Fabio Agostini no aguantarán lo que sienten hacia el otro y se besarán a escondidas.

Nati Blaschke y Álex Ortiz acompañarán la transmisión para analizar cada gesto, debatir las decisiones de los participantes y reaccionar en tiempo real a lo que ocurra en pantalla, además de leer y comentar los mensajes del público.

