¿Fabio o Efrén?: El Internado React analiza el futuro amoroso de Blu Dumay tras beso con Agostini

18 feb. 2026 - 22:58 hrs.

Este miércoles, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz reaccionaron al primer beso entre Blu Dumay y Fabio Agostini.

Tras el momento, los animadores analizaron esta nueva cercanía y debatieron sobre la posible relación, recordando que hace poco Dumay también había tenido varios acercamientos con Efrén Reyero.

¿Fabio Agostini o Efrén Reyero para Blu Dumay?

"Siento que Fabio con Blue como que, no sé, yo lo veo también son más pintosos, como que tienen más onda. Efrén era como muy tranquilo para Blue", comentó Álex Ortiz.

El Internado / Mega

En la misma línea, el animador agregó: "A Fabio lo veo con Blue bailando en la disco, por ejemplo, así tomándose un traguito".

Por su parte, Nati Blaschke aseguró que no le convence ninguna de las dos opciones para la participante. "Efrén no, pero Fabio tampoco, a mí no me gusta. No me gusta la pareja… Siento que a Fabio le gusta mucho la joda", señaló.

